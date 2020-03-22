Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. منع ريهام سعيد من الظهور إعلاميًا لمدة عام

الأحد 22/مارس/2020 - 12:53 م
Advertisements
ريهام سعيد
ريهام سعيد
هبة أحمد
Advertisements


قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، رفض الدعوى التي تم رفعها من قبل الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،الذي أصدر قرارًا مؤخرًا بمنع ظهورها إعلاميًا بسبب اهانتها لمرضى السمنى، وأكدت المحكمة رفض الطلب ووقف تنفيذ القرار، كما أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وصدر الحكم بواسطة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت ريهام سعيد قد أقامت تلك الدعوى لإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
Advertisements

أخبار تهمك

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 9 ساعات

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعة الا ربع

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ أقل من ساعتين

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعة و 23 دقيقة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 23 ساعة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

12:25 م

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status