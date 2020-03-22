عاجل.. منع ريهام سعيد من الظهور إعلاميًا لمدة عام





قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، رفض الدعوى التي تم رفعها من قبل الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،الذي أصدر قرارًا مؤخرًا بمنع ظهورها إعلاميًا بسبب اهانتها لمرضى السمنى، وأكدت المحكمة رفض الطلب ووقف تنفيذ القرار، كما أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.



وصدر الحكم بواسطة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.



وكانت ريهام سعيد قد أقامت تلك الدعوى لإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.