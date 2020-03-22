محمد رجائي: تطهير 75% من حديقة الجيزة لمواجهة كورونا

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك قرار من وزير الزراعة السيد القصير، بإغلاق حديقة الحيوان لمدة أسبوعين في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستغلال فترة إغلاق الحديقة في تطهيرها وتعقيمها وتهذيب الأشجار والصيانة.





وأضاف "رجائي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العمال يبذلون جهد كبير لتطهير جميع الطرقات والأسطح في الحديقة، موضحًا أن التطهير يتم باستخدام الكلور والديتول والمياه والصابون، مشددًا على أنهم يحرصوا على التعقيم على أسس سليمة بحيث لا تؤثر على الحيوانات أو الجمهور، ويتم اختيار الأيام المشمسة بحيث يتم جفاف المطهر سريعًا، ويكون المطهر فعالًا أكثر مع ضوء الشمس، لافتًا إلى أنه يتم اختيار منطقة كل 3 أيام لتطهيرها بالكامل، مشددًا على أنه حتى الآن تم تطهير نحو 75% من حديقة الحيوانات بالكامل.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنهم حريصين جدًا على استغلال فترة اغلاق الحديقة في عمليات الطلاء والدهان وتهذيب الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وزيادة المقاعد الخشبية والصيانة، استعدادًا لموسم شم النسيم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



