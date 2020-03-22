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أمانة جدة تنفذ جولات تفتيشية احترازية لمكافحة "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 12:28 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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قامت أمانة جدة ممثلة في اللجان الميدانية اليوم الأحد، بحملات تفتيش شملت 7065 منشأة تجارية، نتج عنها 264 منشأة مخالفة طبقت بحقها الأنظمة واللوائح.

وكانت اللجان التفتيشية وعلى مدى الأربعة الأيام الماضية قامت بحملات تفتيش على 3046 مطعما وخالفت 137 مطعما غير ملتزم، و2659 صالون حلاقة وخالفت 98 صالونا غير ملتزم، و378 مركزا تجاريا وأماكن تجمعات وخالفت 7 منها غير ملتزمة بالتعليمات، و558 مقهى خالفت منها22 غير ملتزمة بالتعليمات، و159 قصر أفراح جميعها ملتزمة بالتعليمات التي شملت الإغلاق.

كما شكرت الأمانة المواطنين على تعاونهم معها وتؤكد على جميع المنشآت التجارية الالتزام بقرار الإغلاق واتباع تعليمات الدولة والوزارات ولن تتهاون الأمانة مع أي مخالف وستطبق على المنشأة الأنظمة واللوائح في حالة المخالفة.

هذا ويطلق علي أمانة محافظة جدة، اسم البلدية وتقع آخر شارع الأمانة في مدينة جدة وهي أحد الإدارات الحكومية المسؤولة عن تطوير مدينة جدة وضواحيها في كافه مرافقها من التخطيط العمراني وتوفير الطرق والإنارة والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدينة، بالإضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة، تبلغ مساحة مدينة جدة حوالي 748 كم2، وعدد سكانها حوالي 3,2 مليون نسمة تعتبر جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد مدينة الرياض.

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