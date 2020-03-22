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عاجل.. إصابة زوجة إدريس ألبا بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:45 م
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إدريس ألبا وزوجته
إدريس ألبا وزوجته
وكالات
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 أعلنت سبرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وكانت سبرينا قد تعرضت لانتقادات واسعة لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، مما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن سبرينا القول، مدافعة عن قرارها البقاء بجانب زوجها: “أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة بأن علي رعايته”.

وقالت سبرينا في حوار مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الإنترنت أمس السبت: “لقد اكتشفت أنني مصابة بفيروس كورونا”.

وقال إدريس إلبا (البالغ 47 عاماً): “لم أعان من أي أعراض كبيرة و أشعر أنني على ما يرام”.

وأضاف: “إنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملون للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة”.

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