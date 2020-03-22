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وزير داخلية لبنان عن كارثة كورونا: علينا الاستعداد للأسوأ

الأحد 22/مارس/2020 - 12:44 م
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لبنان
لبنان
وكالات
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أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن البلاد تتجه نحو المجهول في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في ظل زيادة الإصابات بالبلاد.

وحذر الوزير اللبناني، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، من انزلاق البلاد نحو المجهول إذا لم تكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة".

وقال الوزير اللبناني: "بسبب عدم الالتزام، تزايدت أعداد المصابين بشكل مخيف بفيروس كورونا، واصفًا الوضع بأنه "مخيف"، مضيفا "علينا الاستعداد للأسوأ".

وبدأت قيادات الجيش اللبناني، في تسيير دورياتها في المناطق اللبنانية كافة لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية لمواجهة وباء "كورونا" العالمي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، ليصل إلى 206 حالات، بينهم 3 حالات حرجة، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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