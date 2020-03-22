الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في عقد فايلر الجديد مع القلعة الحمراء

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد عقده حفاظاً على استقرار الفريق فى ظل النتائج الجيدة التى يُحققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية.

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد عقده حفاظاً على استقرار الفريق فى ظل النتائج الجيدة التى يُحققها المدرب السويسري مع القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد لأي سبب من الأسباب يدفع من يرغب في فسخ العقد راتب ستة أشهر كشرط جزائيتاذي يصل الى 185 الف دولار شهريا.











ويتضمن العقد أيضاً أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا .