برلمانية تطالب بإنشاء مستشفى للكشف على المصريين بإيطاليا

طالبت غادة صقر، عضوة مجلس النواب، كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بضرورة إقامة مستشفى ميداني بحديقة السفارة المصرية بروما وبالقنصلية المصرية بميلانو للمصريين المغتربين لعدم توافر أماكن بالمستشفيات الإيطالية.





وأشارت في بيان اليوم الأحد، إلى أن ذلك سيساهم في الكشف على الجالية المصرية، فضلا عن تخيف التكدس على المستشفيات بإيطاليا، وتقديم يد العون للحكومة الإيطالية في تجاوز الأزمة والقضاء على فيروس كورونا.





وأوضحت أن هذا المطلب الإنساني مرفوع من أبنائنا المصريين المقيمين بإيطاليا إلى لجنة الشراكة الأورومتوسطية.

وناشدت عضوة مجلس النواب، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزير التموين، الدكتور علي مصلحي، بصرف جميع من توقفت بطاقاتهم التموينية ومساعدات تكافل وكرامة المستحقين في هذا الوقت الحرج، فضلا عن رعاية أصحاب الورش والحرف من جانب وزارة القوى العاملة.

