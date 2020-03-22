Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتفالًا بعيد الأم.. دينا تنشر صور نادرة لها في طفولتها مع والدتها

الأحد 22/مارس/2020 - 12:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
أحتفلت الفنانة دينا، بعيد الأم من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها من طفولتها مع والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دينا، على الصور قائلة:"كل سنة وانتي طيبة يا ماما. ربنا يخليكي لينا منورة دنيتنا يا حبيبتي".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلً:"كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي يا احلى دندون" وأضاف آخر"سبحان الله ملامحك هي هي من وانتي صغيرة".

يذكر أن آخر أعمال دينا، مسلسل "بنت القبائل"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة حول مشكلات الصعيد، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الأم 2020

أخبار تهمك

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

منذ ساعة

شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

منذ ساعة

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ أقل من ساعتين

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

منذ ساعة و 23 دقيقة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

منذ ساعة الا ربع

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 9 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"أوس أوس" يحتفل بعيد ميلاد والدته

مي سليم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ميس

"لي لي" ابنة مي سليم تهنئ والدتها بعيد ميلادها

منة فضالي تحتفل بعيد الحب بجلسة تصوير جديدة (صور)

منة فضالي: "معنديش أغلى من أمي في الحياة"

بمناسبة اقتراب عيد الأم.. هيدي كرم توجه رسالة حب قوية لوالدتها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

عاجل.. مجلس الدولة يؤيد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

12:25 م

لغز حول أصل فيروس كورونا الذي حير العالم

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status