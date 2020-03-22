احتفالًا بعيد الأم.. دينا تنشر صور نادرة لها في طفولتها مع والدتها

أحتفلت الفنانة دينا، بعيد الأم من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها من طفولتها مع والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت دينا، على الصور قائلة:"كل سنة وانتي طيبة يا ماما. ربنا يخليكي لينا منورة دنيتنا يا حبيبتي".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلً:"كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي يا احلى دندون" وأضاف آخر"سبحان الله ملامحك هي هي من وانتي صغيرة".



يذكر أن آخر أعمال دينا، مسلسل "بنت القبائل"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة حول مشكلات الصعيد، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.

