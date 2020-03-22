سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، تخصص نشاطهم في إرتكاب جرائم سرقات السيارات.





البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عدد 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة، مقيمين بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وإرتكابهما عدد 9 جرائم سرقات سيارات بالإشتراك مع المتهم الهارب بذات الأسلوب بدوائر قسمي شرطة "ثان مدينة نصر بالقاهرة، أول أسيوط"، ومركزي شرطة "المنيا، أبو المطامير بالبحيرة"، وتم بإرشادهم ضبط "عدد 8 سيارات من ضمن السيارات المستولى عليها في تلك الوقائع"،ـ وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة الأخيرة.



على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النيه "عاطل، مقيم بدائرة القسم" تم ضبطه.