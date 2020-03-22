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ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 1685 حالة في إيران

الأحد 22/مارس/2020 - 12:34 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 1685، والمصابين إلى 21638 شخصا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

 

وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأضاف كيانوش جهانبور: "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 21638، فيما تعافى 7913 شخصا".

 

 وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

 

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فيروس كورونا صحة عالمية ايران اجمالي الاصابات

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