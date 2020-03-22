أهالي الإسماعيلية يطالبون المحافظ بتوزيع الكمامات على المصالح الحكومية

ناشد مواطنو محافظة الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإقليم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإصدار قرارًا بتوزيع الكمامات والجونتيات على العاملين في جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشاد الأهالي بإلتزام جميع أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والمطاعم، والنوادي الليلية، والمراكز التجارية "المولات" وقاعات الأفراح وصالات الألعاب الرياضية والأندية ومراكز الشباب اعتبارا من السابعة وحتى السادسة صباحا لنهاية الشهر الجاري.

كان اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على ضرورة الإلتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم، وحظر إقامة أي أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشار الفيروس.

وأكد المحافظ على صالونات الحلاقة والتجميل "حريمي ورجالي" وأية محلات تقوم بأنشطة مماثلة بالإلتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية من القفازات والأقنعة الواقية، مشددا على جميع المسئولين عن المخابز العامة والخاصة وأصحاب المطاعم والكافتيريات، والمقاهي وغيرها من المحال العامة بضرورة الالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.