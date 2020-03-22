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أهالي الإسماعيلية يطالبون المحافظ بتوزيع الكمامات على المصالح الحكومية

الأحد 22/مارس/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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ناشد مواطنو محافظة الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإقليم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإصدار قرارًا بتوزيع الكمامات والجونتيات على العاملين في جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الأهالي بإلتزام جميع أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والمطاعم، والنوادي الليلية، والمراكز التجارية "المولات" وقاعات الأفراح وصالات الألعاب الرياضية والأندية ومراكز الشباب اعتبارا من السابعة وحتى السادسة صباحا لنهاية الشهر الجاري.
كان اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على ضرورة الإلتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم، وحظر إقامة أي أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشار الفيروس.

وأكد المحافظ على صالونات الحلاقة والتجميل "حريمي ورجالي" وأية محلات تقوم بأنشطة مماثلة بالإلتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية من القفازات والأقنعة الواقية، مشددا على جميع المسئولين عن المخابز العامة والخاصة وأصحاب المطاعم والكافتيريات، والمقاهي وغيرها من المحال العامة بضرورة الالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.


وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".
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