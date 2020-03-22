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وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها بعمان

الأحد 22/مارس/2020 - 12:29 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أوقفت السلطات العمانية، اليوم الأحد، الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

 

كما منعت السلطات العمانية، التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت سلطنة عمان، قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد.

 

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة اجتماعها الثالث برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة.

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عمان الإجراءات الاحترازية

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