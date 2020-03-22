مايا دياب في جلسة تصوير جديدة مع والدتها احتفالًا بعيد الأم

احتفلت الفنانة مايا دياب، بعيد الأم من خلال نشر صورة جديدة لها برفقة ولدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت مايا، على الصورة قائلة:"عاد ع كل أم بعيدة عن ولادها اليوم كرمالها وكرمالن، وينعاد ع كل إم ربت وتعبت! الله يخليلي أمي ويخلي أمهات الدني انشالله بتضلوا بخير وصحة".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يطول بعمرها" وأضاف آخر"قمر ربي يحفظها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ينعاد عليكي بالخير والصحة والعافية ويخليلك أمك وبنتك يا قلبي".



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تم عرضها خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان ماجد المصري وهالة فاخر وحسن الرداد وأشرف زكي وحمدي المرغني.