طلب إحاطة بشأن تعليق عمل مكاتب البريد لمنع تفشي كورونا

قدمت منى الشبراوي، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعليق العمل بمكاتب البريد بمختلف محافظات مصر، كإجراء وتدبير احترازي لحماية المواطنين من عدوى انتشار فيروس كورونا.

وقالت "الشبراوي" في طلبها اليوم الأحد: إن هناك كارثة لم ينتبه إليها حد، وسندفع تداعايتها وآثارها، وهي مكاتب البريد المكتظة بمئات العملاء، وسط حالة من التكدس والتخبط واللا مبالاة والجميع في سباق من أجل أن يُنهي مصلحته أولًا وليس هناك أي وجود لتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ولفتت إلى أنه إذا كان هناك من بين هؤلاء مصابين بفيروس كورونا، فإن العدوى ستصيب الجميع وأسرهم، الأمر الذي ينذر بكارثة وخطورة شديدة سندفع ثمنها مالم نتحرك قبل فوات الآوان.





وأوضحت أنه لا بد من تعليق العمل في مكاتب البريد مؤقتًا وليكن لمدة أسبوعين لحين عبور الأزمة، وإيجاد آلية مؤقتة لصرف المعاشات حتى لا يتأثر من ذالك أصحاب المعاشات، وأن هناك حكومات بعض الدول الأوروبية والعربية عطلت العمل بعدد من المصالح الخدمية والجماهيرية، في سبيل خطتها لمواجهة فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.





وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.