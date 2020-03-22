"صلوا في بيوتكم.. صلوا في رحالكم".. اسمع أول أذان بعد التعديل (فيديو)

"صلوا في بيوتكم.. صلوا في رحالكم"، قررت وزارة الأوقاف وقف إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان منها فقط.





ورفعت المساجد أذان الظهر قبل دقائق في محافظات مصر، وأدى أئمة المساجد الأذان بصيغته الجديدة التي تحث المصلين على أداء صلاتهم في البيوت.





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو لرفع الآذان بصيغته الجديدة، اليوم السبت، وصيغة الأذان الجديدة، هى:





اللهُ أكبر , اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا فى بيوتكم

ألا صلوا فى رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله