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داليا البحيري تشارك في تحدي الخير.. وتتحدى هؤلاء النجوم

الأحد 22/مارس/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قررت الفنانة داليا البحيري تلبية دعوة صديقتها الإعلامية هبة الأباصيري للمشاركة في تحدي الخير، لمساعدة الأسر المحتاجة التي تتقاضى دخل يومي،ولا تستطيع المكوث في المنزل، لتأثر دخلهم المادي، كوسيلة منها للحد من لمحاربة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد.

نشرت داليا البحيري مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث قالت:" قبلت التحدي لزميلتي وصديقتي هبة الأباصيري، أنا كمان قبلت التحدي و هتكفل بعدد من الأسر اللي متقدرش تقعد ف البيت من غير دخل شهري، وبتحدي المخرج رامي إمام والمخرجة منال الصيفي والمؤلفة حنان البهي والفنان خالد سرحان والفنان فراس سعيد".

وتابعت داليا قائلة :"ياريت كلنا نلتزم ونقعد في البيت".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة داليا البحيري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو"،والمسلسل بطولة عادل إمام،رانيا محمود ياسين،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،إلهام عبد البديع، وفاء صادق،سليمان عيد، داليا البحيري،محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي،طارق الإيباري،من تأليف أيمن بهجت قمر،إخراج رامي إمام،

ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة مدارس دولية يُدعى نور عبد المجيد فالنتينو، وتتعرض سلسلة المدارس التي يمتلكها لمشاكل وأزمات، كما يدخل في قصص عاطفية عديدة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق .

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