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شروط فتحي للتجديد مع الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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وضع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطًا تعجيزيًا أمام إدارة النادي، من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وطلب فتحي، من لجنة التخطيط الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه سنويًا، وهو نفس ما يتقاضاه حسين الشحات نجم الفريق، وهو رقم استثنائي وأعلى من الفئة الأولى.

كما اشترط فتحي، أن يكون راتبه السنوي خالي من الضرائب ونسب المشاركات، بواقع 24 مليون جنيه في الموسمين، خاصةً أنه سيكون أخر عقوده في ملاعب كرة القدم بسبب عامل السن.

ومن المفترض أن يعقد فتحي، جلسة مع لجنة التخطيط اليوم برئاسة محسن صالح، وفي وجود أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ونادر شوقي وكيل اللاعب، لحسم ملف التجديد بصورة نهائية.

وكان من المفترض أن يعقد فتحي جلسته الخميس الماضي، قبل أن يعتزر عن حضور الجلسة، بسبب تواجده مع أسرته خارج القاهرة.

وحسم الأهلي من قبل ملف التجديد للاعب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين، قبل أن يتم توجيه الشكر لكل من شريف إكرامي حارس الفريق وحسام عاشور، بعد نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجاري.
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