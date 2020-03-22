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سلوفينيا: محطة الطاقة النووية الوحيدة لم تتأثر بزلزال كرواتيا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت سلطات سلوفينيا أن محطة الطاقة النووية الوحيدة فيها كرسكو (NEK)، لم تتأثر، بزلزال كبير ضرب كرواتيا المجاورة، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لكن السلطات قالت، إنها بدأت في فحص الأنظمة والمعدات كإجراء وقائي عادي.

وقال إيجور سيرك، مدير إدارة السلامة النووية السلوفينية، إن "محطة الطاقة النووية تواصل العمل بكامل طاقتها"، كما أوردت وكالة "{ويترز".

إن شركة NEK مملوكة بشكل مشترك لدولة سلوفينيا وكرواتيا المجاورة، التي اهتزت عاصمتها بزلزال بقوة 5.3 درجة دمر المباني، ودفع العديد من الناس إلى الشوارع، ودفن المركبات تحت الأنقاض وتسبب في العديد من الحرائق.

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