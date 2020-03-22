سلوفينيا: محطة الطاقة النووية الوحيدة لم تتأثر بزلزال كرواتيا

أعلنت سلطات سلوفينيا أن محطة الطاقة النووية الوحيدة فيها كرسكو (NEK)، لم تتأثر، بزلزال كبير ضرب كرواتيا المجاورة، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لكن السلطات قالت، إنها بدأت في فحص الأنظمة والمعدات كإجراء وقائي عادي.