عاجل.. مصر ترسل مليون قناع واقٍ إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أرسلت مصر اليوم الأحد، مستلزمات طبية وقائية، إلى منطقة لومباردي الإيطالية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتحمل الشحنة التي نقلتها شركة مصر للطيران، على طائراتها، نحو مليون قناع واقٍ.





وكانت مصر، أعلنت تعليق الطيران إلى المطارات المصرية منذ يوم الخميس الماضي، وحتى أواخر مارس الجاري، باستثناء رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا المستجد.





وتخطّت حصيلة الوفيات من جراء وباء كورونا في إيطاليا خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد، في وقت اتخذت فيه الحكومة إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.





وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم من وباء كورونا. وأحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.





وسجل العدد الأكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال)، إضافة إلى نحو نصف المصابين الجدد.





ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ليل السبت الأحد، وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.





وقال: إنّ الحكومة قرّرت "إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر "ضروريّة ومهمّة وحيويّة"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.



