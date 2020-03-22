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تعرف على مصير عقوبات السوبر في حالة إلغاء الدوري

الأحد 22/مارس/2020 - 12:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، موعد تظلم الأهلي والزمالك على عقوبات مباراة السوبر المحلي التي فاز بها الفريق الأبيض بركلات الترجي وأقيمت بالأمارات.

 وقال عادل الشوربجي في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورت": "الأهلي والزمالك تظلموا على عقوبات السوبر قبل إغلاق باب التظلمات بيوم، ومن حق كل فريق أن يتظلم خلال 10 أيام من اصدار العقوبات".

 وأضاف: "وتأخرنا في عقد الإجتماع بسبب ظروف الأحوال الجوية التي عانينا منها، وبعدها حدثت فاجعة فيروس كورونا الذي اضطر الجميع للجلوس في المنازل، ولكن اتخذنا القرارات بناءا على المستندات الموجودة لدينا".

وكمل: "لا يوجد في اللوائح والقوانين يتيح لنا فرصة التحقيق مع أي لاعب أو اي شخص وقعت عليه العقوبات، لذلك تم تخفيض العقوبات دون تحقيقات".

وواصل: "للعلم يتم إجراء تحقيقات في حالة عدم وضوح أمر معن او شئ مبهم، وفي هذه الحالة يتم الاستدعاء للتحقيق ولكن كل الأمور واضحة وصريحة".

واستكمل:"دور لجنة الأستئناف هو تأييد أو تخفيف أو إلغاء العقوبة ولا يصح لها أن تزيدها، ونحن قمنا بتوضيح العقوبات لأنها كانت لنهاية الموسم وهذا الأمر صعب للغاية حيث كانت العقوبات على سبيل المثال لكهربا وأمام عاشور وقمنا بتحديدها 10 مباريات فقط، وأحمد زاهر اداري الزمالك 12 مباراة".


وأتم : "لا نزايد على أحد والعقوبات كانت متضمنة مباريات كأس مصر، وإذا تم الغاء الموسم ستطبق في الموسم الجديد بشكل طبيعي، لابد أن تنفذ العقوبات، ولا يجوز لأحد التظلم مرة أخرى على العقوبات".
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