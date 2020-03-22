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الجيش يطلب التعاقد مع مهاجم الأهلي بصفة نهائية

الأحد 22/مارس/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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طلب مسؤولو نادي طلائع الجيش، الحصول على خدمات مهاجم النادي الأهلي بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل الفريق العسكري، خطابًا إلى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يطلب فيه التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق المعار من المارد الأحمر، بصفة نهائية.

وانتقل الغزال إلى صفوف الفريق العسكري، بداية الموسم الجاري بعدما فشل انتقاله إلى الصفاقسي التونسي، وتستمر إعارته في الجيش حتى نهاية الموسم المقبل.

ونال اللاعب إعجاب عبدالحميد بسيوني المدير الفني، والذي طالب بالحصول على خدماته بصفة نهائية للتركيز مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وتتوقف الكرة المصرية في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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