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خطوات تنظيف المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح للحفاظ على نظافة وتعقيم المنزل خلال أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم:

اغسلي يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عند العودة إلى المنزل مباشرة تأكد من غسل راحة يدك، وبين الأصابع والأطراف والناحية الخلفية من يديك والإبهام والمعصمين.

يمكن أن تعيش الفيروسات أيضاً على السطوح الصلبة لساعات أو حتى أيام، لذلك يمكن أن يحمل هاتفك الفيروسات والميكروبات معك إلى المنزل، ومن الضروري تنظيفه وتعقيمه بشكل منتظم.

مقابض الأبواب هي مرتع آخر للفيروسات، لذلك ينصح بوضع علبة مناديل معقمة مضادة للفيروسات بجوار الباب للتأكد من أنك تمسحها وتعقمها بانتظام، أو استخدام زجاجة من رذاذ الكحول لتطهير المقابض بانتظام، وينطبق هذا الأمر على مفاتيح الضوء وأجهزة التحكم عن بعد.

ينصح بتطهير منزلك بمحلول مبيض مخفف بنسبة جزء من المبيض مقابل 99 جزءاً من الماء، مع الحرص على تنظيف الأسطح التي تستخدم بشكل متكرر.

فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر المخلفات البشرية وأنابيب الصرف الصحي، لذلك يجب تنظيف وتعقيم المرحاض بشكل منتظم، وإغلاق الأغطية بشكل جيد بعد كل استخدام، والتأكد من عمل نظام التهوية بشكل جديد في الحمامات.

المطبخ هو مكان آخر محتمل يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل عبره، ويمكن لأي سطح تلمسه أثناء تحضير الطعام أن ينقل الفيروس إلى أفراد أسرتك، لذا تأكد من تنظيف جميع أسطح العمل بانتظام بمطهر قادر على قتل الفيروسات.

لا تتركي الملابس التي ترتديها أنت وأفراد أسرتك بشكل يومي تتراكم، بل احرص على غسلها بانتظام، للتخلص من أي فيروسات أو جراثيم مسببة للأمراض عالقة بها.

يمكن للأحذية أن تنقل الفيروسات، لذلك يفضل خلعها عند الباب وعدم الدخول بها إلى غرف المنزل، وغسل اليدين بشكل جيد بعد ملامستها.
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