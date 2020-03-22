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هلع كورونا يطيح بسوق الأسهم السعودية في مستهل التعاملات

الأحد 22/مارس/2020 - 11:37 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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 سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.5% خاسرا 93.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6173.84 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.83% خاسرا 404.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5520.99 نقطة ، وبلغ حجم التداول في سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات، 50.6 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفع 17 سهما، فيما تراجع 164 سهما. 
 

وتراجع 19 قطاعا بسوق الأسهم السعودية  على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.03%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية  بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم سلامة بنسبة 9.56%، ثم سهم الدوائية بنسبة 7.05%، فيما جاء سهم "المعذر ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.77%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 6.37%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 5.45%.
 
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قطاع التجزئة

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