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التحقيق مع أئمة وعمال مساجد خالفوا قرار الغلق بالدقهلية
الأحد 22/مارس/2020 - 11:51 ص
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محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية، مخالفة عدد من أئمة وعمال وموظفي مساجد قريتي جصفا وشاوة بمركزي المنصورة وميت غمر، لقرارات وزارة الأوقاف بغلق المساجد.
وقرر الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، إحالة المسئولين عن مساجد قرية شاوة، التابعة لإدارة شرق المنصورة، ومساجد قرية جصفا التابعة لإدارة أوقاف ميت غمر؛ لمخالفتهم تعليمات الوزارة بضرورة غلق المساجد في الجمع والجماعات، إلى الشئون القانونية بالمديرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة قرار وزير الأوقاف، بغلق المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
وجاء ذلك في إطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المشددة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ووجه المحافظ، بمتابعة تنفيذ القرار الذي أصدره الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن هذا القرار يضع في الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية، وجاء متسقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على النفس الإنسانية ويتماشى مع ما يؤكده العلماء المختصين في المجال الطبي، وتنفيذ الإرشادات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، في مواجهة كورونا.
الجدير بالذكر أن قرار وزارة الأوقاف، تضمن إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والأكتفاء برفع الأذان في المساجد من دون الزوايا والمصليات.
وأكد وزير الأوقاف في قراره، على جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشفت عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.
وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشارت إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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