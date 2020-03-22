التحقيق مع أئمة وعمال مساجد خالفوا قرار الغلق بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، مخالفة عدد من أئمة وعمال وموظفي مساجد قريتي جصفا وشاوة بمركزي المنصورة وميت غمر، لقرارات وزارة الأوقاف بغلق المساجد.





وقرر الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، إحالة المسئولين عن مساجد قرية شاوة، التابعة لإدارة شرق المنصورة، ومساجد قرية جصفا التابعة لإدارة أوقاف ميت غمر؛ لمخالفتهم تعليمات الوزارة بضرورة غلق المساجد في الجمع والجماعات، إلى الشئون القانونية بالمديرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة قرار وزير الأوقاف، بغلق المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وحياة المواطنين.





وجاء ذلك في إطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المشددة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وحياة المواطنين.





ووجه المحافظ، بمتابعة تنفيذ القرار الذي أصدره الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.





وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن هذا القرار يضع في الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية، وجاء متسقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على النفس الإنسانية ويتماشى مع ما يؤكده العلماء المختصين في المجال الطبي، وتنفيذ الإرشادات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، في مواجهة كورونا.



