في عيد الأم.. نيرمين ماهر توجه رسالة حب لوالدتها

أحتفلت الفنانة نيرمين ماهر، بعيد الأم من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها مع والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نيرمين، على مقطع الفيديو قائلة:"قلبي انا يارب يخليكي ليا يا نور عيني".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليهالك يا روحي" وأضاف آخر"ربنا يحفظها وانا اقو الجمال ده من فين بقا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مامتك قمر اقسم بالله ربنا يباركلك فيها".



يذكر أن آخر أعمال نيرمين ماهر، مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليًا على أحدى الشاشات الفضائية، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة ماجدة زكي وسامي مغاوري ونهى عابدين.