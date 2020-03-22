Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 11:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
عرض أحد الوسطاء على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية التفاوض مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعد أزمته الاخيرة مع الأحمر.

ويدرس الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور بعد رفض النادي الأهلي تمديد عقده مع الفريق بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد طلب من حسام عاشور الاعتزال بنهاية الموسم الجاري مع منحه فرصة للعمل داخل النادي بالفترة القادمة إلا أن اللاعب لا يزال يفكر في استمراره بالملاعب.

رغبة حسام عاشور في الاستمرار بالملاعب دفعت الزمالك للتفكير في فتح مفاوضات معه وضمه بالصيف المقبل ورد الضربة للأهلي في صفقة تعاقد الاخير مع كهربا.

وتتبقي الأيام القادمة أمام حسام عاشور لحسم مستقبله سواء بالانتقال لفريق آخر أو الاعتزال داخل الأهلي وقبول العرض المقدم من الإدارة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 16 ساعة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ ساعة

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

منذ ربع ساعة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ حوالي 3 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

11:24 ص

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status