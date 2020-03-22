أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

عرض أحد الوسطاء على نادي الزمالك خلال الساعات الماضية التفاوض مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعد أزمته الاخيرة مع الأحمر.





ويدرس الزمالك فكرة التعاقد مع حسام عاشور بعد رفض النادي الأهلي تمديد عقده مع الفريق بتوصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وكان الأهلي قد طلب من حسام عاشور الاعتزال بنهاية الموسم الجاري مع منحه فرصة للعمل داخل النادي بالفترة القادمة إلا أن اللاعب لا يزال يفكر في استمراره بالملاعب.





رغبة حسام عاشور في الاستمرار بالملاعب دفعت الزمالك للتفكير في فتح مفاوضات معه وضمه بالصيف المقبل ورد الضربة للأهلي في صفقة تعاقد الاخير مع كهربا.





وتتبقي الأيام القادمة أمام حسام عاشور لحسم مستقبله سواء بالانتقال لفريق آخر أو الاعتزال داخل الأهلي وقبول العرض المقدم من الإدارة.



