سمر:تعرضت للخيانة.. وكليب "بنت الأصول" تجربة شخصية





كشفت المطربة "سمر" أن فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بنت الأصول" يحمل تجربة شخصية مــرت بها، فهى يالفعل تعرضت للخيانة والــغــدر وســوء التقدير وأصيبت بحالة نفسية سيئة وأيام صعبة شديدة القسوة، أثرت على تفكيرها وطموحها ومشوارها الفنى، وابتعدت بسببها عن الساحة لفــترة، إلا انها توقفت مع نفسها وعادت، وتخلت عن ضعفها، وحزنها واستعادت قوتها مرة أخرى.





وفضلت سمر، عودتها لنشاطها الفنى فقررت تصوير تجربتها فى كليب "بنت الأصول" لتوجه رسالة إلى كل سيدة عاشت لحظات الخيانة، بأن تقف صلبة وقوية ولا تستسلم، بل تستمر فى حياتها وتترك من خانها ولا تعيره أى اهتمام وتبدأ حياتها من جديد.





ومن ناحية أخرى يواصل كليب "بنت الأصول" نجاحه ويقترب من المليون الأول فى المشاهدة على اليوتيوب بعد طرحه منذ 5 أيام وهو من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج إليو الشايب.



