رئيس "أزمات الوزراء": انتقلنا إلى المرحلة الثانية في أزمة كورونا

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إننا شهدنا قدر من الاستهتار والتهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.





وناشد "عبد المقصود"، خلال حواره مع مراسل برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، معقبًا: "ده مستقبل أمة ومستقبل دولة، ولا يجب التعامل مع الأزمة بالتهاون حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه".





وتابع رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء هي قرارات ملزمة سواء تعليق الدراسة، أو تخفيض العمالة في الجهات الحكومية والقطاع العام، أو إجراءات وزارة الاوقاف والأزهر الشريف والكنائس بتعليق الصلوات لحين انتهاء هذه الازمة، ويجب التعامل معها بعناية وتركيز، مضيفًا إما نكون مثل الصين ونتعافى من هذا الوباء، أو ندخل في دائرة لا نرجو أن نصل إليها، مشيرًا إلى أننا تحولنا من المرحلة الأولى إلى الثانية والتي بمقتضاه تم اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، وجميع المواطنين ملزمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.





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