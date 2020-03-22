وزير الاتصالات: رب ضارة نافعة والتعليم الرقمي أصبح ضرورة حتمية





قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إن هناك مجموعة من المبادرات التي طرحتها الوزارة مؤخرًا لمكافحة فيروس كورونا الجديد، تستهدف أكثر من عنصر، الأول مساندة قرار وزارتي وزارة التعليم والتعليم العالي بغلق المادرس أسبوعين.





تابع طلعت خلال حواره إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن الاتصلات قررت أن تتيح كل المواقع التي تحددها الوزاراتين مجانًا للطلبة في كل مراحل التعليم المدرسي والجامعي، مشددًا على أن هناك تنسيق كامل مع الوزارتين في هذا الشان، حيث تتلقى الاتصالات منهما قوائم بتلك المواقع لإتاحتها مجانًا.





أضاف وزير الاتصالات: رب ضارة نافعة لأن التعليم الرقمي أصبح ضرورة وهو الاتجاه السائد في كل دول العالم وضرورة حتمية للتعليم الجيد ولابد أن يكون من خلال المنصات الرقمية أو المزج بين الطريقة التقليدية للتعليم والرقمية، مؤكدًا ضرورة البدء في التكيف والتأقلم مع هذه الوسيلة الجديدة من التعليم.





لفت عمرو طلعت إلى أن هناك حزم من المبادرات التي طرحتها الاتصالات أيضًا لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لفترات أطول احترازيًا لمكافحة كورونا، وذلك من خلال منح كل المشتركين في الإنترنت 20% إضافة في حزمة "التنزيل" المشتركين بها، والهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين أكثر على استخدام الإنترنت في التعليم أو حتى الترفيه والاطلاع على الأخبار دون أن يُخشى من نفاذ الباقة.





تابع أن المبادرة الثانية التي قدمتها الاتصالات، هي تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية وهو أيضًا اتجاه سائد الآن للسداد والدفع عبر تلك الوسائل لأنها أكثر أمنًا ولا تساعد على انتشار الأوبئة والأمراض كما الحال في أوراق النقد.



