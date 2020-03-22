قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين للتراجع بنسبة 0.4% في مستهل التعاملات





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسرا 3.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1405.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم بقيمة 107.1 ألف دينار.



