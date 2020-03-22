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قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين للتراجع بنسبة 0.4% في مستهل التعاملات
الأحد 22/مارس/2020 - 11:30 ص
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسرا 3.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1405.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم بقيمة 107.1 ألف دينار.
وقاد الهبوط بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.36% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
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