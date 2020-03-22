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نصائح لحمايتك من الإصابة بفيروس كورونا أثناء التسوق

الأحد 22/مارس/2020 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
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في ظل انتشار فيروس كورونا يزداد الشعور بالخوف والقلق عند التعامل مع أي شخص، ومنعا لتجنب الإصابة كشف موقع " fsai"، عن خطوات مهمة يجب على المواطنين اتباعها للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا وخاصة حالة الخروج للتسوق.

ننشر بعض النصائح لحمايتك من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية قبل الذهاب للمتاجر والسوق، وارتداء الكمامات تجنبا للتعرض لأنفاس الأشخاص الأخريين.

- ثم عليك ارتداء  القفازات الطبية، حتي تتجنب لمس أي أغراض بيديك.

- في حالة الذهاب للسوق أو السوبر ماركت واكتشفت أنه زحمة عليك تركه علي الفور، فأي مكان لا يوجد به تهوية جيدا يجب عليك تجنبه خلال هذه الفترة الحرجة.

- يجب عليك التخلص من القفازات، والكمامات ووضعهم في كيس بلاستك ثم رميهم في القمامة، وأيضا عليك تنظيف اليدين جيدا، وقبل التعامل مع الأغراض الخاصة بك عليك رش الكحول علي الأغلفة لقتل اي فيروس عليها.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا غسل اليدين بالماء والصابون الحمابة من فيروس كورونا

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