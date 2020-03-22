Advertisements
Advertisements
Advertisements

نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم بوصلة رقص مع بناتها

الأحد 22/مارس/2020 - 11:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
احتفلت الفناتة نانسي عجرم بعيد الأم برفقة بناتها، وذلك من خلال حساباتها الشخصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه داخل منزلها، وتقوم بالرقص واللعب مع بناتها وعلقت على الفيديو قائلة :"أحلى هدية بالدني".

وفي سياق آخر تشارك نانسي عجرم في السباق الرمضاني المقبل، حيث تظهر كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة"، والمسلسل كان يحمل اسم "نساء من ذهب" وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي.

يشار أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد،سميحة أيوب، شهر الصايغ،هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، مصطفى أبو سريع، روجينا، بدرية طلبة، بيومى فؤاد،سليمان عيد،مايان السيد، خالد أنور، هنادى مهنى، سليمان عيد.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 8 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش يطلب التعاقد مع مهاجم الأهلي بصفة نهائية

منذ نصف ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 17 ساعة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 22 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

منذ 19 دقيقة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

منذ ساعة

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. أول صدمة رسمية بشأن العلاج المصري لفيروس كورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

رسالة عاجلة من نقيب الأطباء تزامنًا مع أزمة الكورونا

11:24 ص

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status