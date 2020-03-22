نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم بوصلة رقص مع بناتها

احتفلت الفناتة نانسي عجرم بعيد الأم برفقة بناتها، وذلك من خلال حساباتها الشخصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه داخل منزلها، وتقوم بالرقص واللعب مع بناتها وعلقت على الفيديو قائلة :"أحلى هدية بالدني".



وفي سياق آخر تشارك نانسي عجرم في السباق الرمضاني المقبل، حيث تظهر كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة"، والمسلسل كان يحمل اسم "نساء من ذهب" وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي.



يشار أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد،سميحة أيوب، شهر الصايغ،هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، مصطفى أبو سريع، روجينا، بدرية طلبة، بيومى فؤاد،سليمان عيد،مايان السيد، خالد أنور، هنادى مهنى، سليمان عيد.



