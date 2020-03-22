برلماني يثمن طرح البنوك شهادات إدخار بفائدة مرتفعة

قال المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي: إن طرح عدد من البنوك، منها البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة في مصر 15%، يصرف شهريًا، خطوة جيدة جدا.





وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن الخطوة تعكس حنكة إدارات تلك البنوك وإداراكهم لآثار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الاثنين الماضي، بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وتابع أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة، كان له آثار سلبية على بعض المودعين وكذلك في قطاع الاستثمار وتمويل المشروعات، وهو ما فطنت له إدارات بعض البنوك الوطنية الكبرى، التي اتخذت على الفور قرارا بطرح تلك الشهادات الجديدة.





وأورد أنه حسنا فعلت تلك المصارف للحفاظ على حجم مدخرات العملاء التي تعد بمثابة سلة الأموال التي تستخدم في الاستثمار وتمويل المشروعات المختلفة.

وأورد أن تلك الشهادات الجديدة، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة، بتشجيع المودعين على الإدخار بالبنوك، لاسيما وأنها تحظى بأعلى فائدة في مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة، وكذلك سيكون لها نتائج على قطاع الاستثمارات، بتوفير التمويل اللازم لها.



ونوه بأن وجود حجم كبير من المدخرات لدي البنوك، يوفر السيولة المالية بالبنوك، بدلا من تجميدها في عقارات أو ذهب وأحجار كريمة أو عملات أجنبية، وهو الأمر الذى يمكن البنوك من القيام بدورها في دعم قطاع الإنتاج

وأوضح، أن أغلب المصريين ممن يدخرون أموالهم في البنوك هم من غير القادرين على انشاء مشروعات أو استثمارات خاصة بهم، ما يعنى ان خروج المدخرات من البنوك لن يذهب لمشروعات إنتاجية مثلما يتوقع البعض، حيث يفضل هؤلاء العملاء ما يسمى الاستثمار الآمن من خلال الحصول على فائدة مناسبة على مدخراتهم.



