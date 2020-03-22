فايلر يكشف عن برنامجه اليومي في فترة التوقف

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن شعوره بالراحة وعدم القلق من تواجده في مصر خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر ، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن شعوره بالراحة وعدم القلق من تواجده في مصر خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر ، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.

وقال فايلر فى تصريحات لصحيفة بيلك السويسرية أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر ولو بدون جماهير خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تم التأكد من سلامة جميع اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فايلر فى تصريحات لصحيفة بيلك السويسرية أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر ولو بدون جماهير خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تم التأكد من سلامة جميع اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.