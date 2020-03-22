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فايلر يكشف عن برنامجه اليومي في فترة التوقف

الأحد 22/مارس/2020 - 11:29 ص
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فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن شعوره بالراحة وعدم القلق  من تواجده  في مصر خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر ، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد تجاهه ولا يشعر بالقلق.

وقال فايلر فى تصريحات لصحيفة بيلك السويسرية أنه يتمنى أن يعود النشاط الكروي في مصر ولو بدون جماهير خلال الفترة المقبلة خاصة إذا تم التأكد من سلامة جميع اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وعن قضاء يومه العادي فى القاهرة قال فايلر : لدي صالة الألعاب البدنية في الفندق، أعمل على "اللاب توب الخاص بي " ، وأقرأ كثيرًا وأتواصل مع الآخرين، والفندق الكبير الذي يضم حوالي 400 غرفة لايقيم فيه حاليا سوى 10 أفراد أنا واحد منهم خاصة ، ومدينة القاهرة المزدجمة تتحول إلى مدينة شبه خالية عند السابعة مساء وكأن هناك حظرا للتجوال ، ولكنى لا أشعر بالملل هناك دول تواجه مصير أسوأ بمراحل".

وعن مستقبله مع الأهلي، قال فايلر: "كل شيء متوقف حتى الرابع من أبريل، لدي اجتماع مع مسؤولي الأهلي غدا الأحد، وبعدها سنناقش كيف ستسير الأمور ولو على المدى القريب.
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