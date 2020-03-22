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نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم لضحايا كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تأكد اليوم الأحد، إصابة لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني، لاعب نادي شاندونج ليونينج الصيني ومانشستر يونايتد السابق بفيروس كورونا.

وكان فيلايني قد وصل أمس السبت للعاصمة الصينية بيكين، وتم خضوعه لفحص فيروس "كوفيد 19" والتي جاءت نتائجه إيجابية، بحسب ما أعلنت "سينا سبورتس" إحدى شبكات الأخبار الصينية.

وسيتم عزل فيلايني ودخوله للحجر الصحي وإتخاذ كافة الإجراءات حول علاجه، هذا في الوقت الذي بدأت فيه الصين من عبور مرحلة الخطر، وعودة الحياة بشكل طبيعي تدريجياً.

وسجلت إصابة البلجيكي الدولي أولى الإصابات بكورونا بين لاعبي الدوري الصيني للمحترفين.

ومثل فيلايني نادي مانشستر يونايتد في أربعة مواسم، قبل أن يتوجه للدوري الصيني، كما حضر مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 في روسيا، والتي حل خلالها منتخب بلجيكا ثالثاً.

ويواصل فيروس كورونا ضربه لنجوم كرة القدم، بعد إعلان إصابة نجم يوفنتوس باولو ديبالا بالأمس، تلاه أسطورة نادي ميلان السابق باولو مالديني ونجله دانيلي.

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