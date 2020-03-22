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مؤشر سوق دبي يهبط بنسبة 1.4% بمستهل أولي جلسات الأسبوع

الأحد 22/مارس/2020 - 11:24 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.42% خاسرا 25.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1793.40 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط و بلغت أحجام التداول  بسوق دبي المالي اليوم نحو  164.8 مليون سهم محققة ما قيمته 78.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1208 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 
وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.19%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.67%،  ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ،  سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.52%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.35%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.95%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 108.3 مليون ورقة بقيمة 23.1 مليون درهم، والذى ارتفاع بنسبة 3.77%.
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فيروس كورونا 78

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