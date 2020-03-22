مؤشر سوق دبي يهبط بنسبة 1.4% بمستهل أولي جلسات الأسبوع





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.42% خاسرا 25.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1793.40 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط و بلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 164.8 مليون سهم محققة ما قيمته 78.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1208 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وتراجعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.19%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.52%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.35%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.95%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 108.3 مليون ورقة بقيمة 23.1 مليون درهم، والذى ارتفاع بنسبة 3.77%.