أمير القصيم يحث أهالي المنطقة على البقاء في منازلهم









حث الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، أهالي المنطقة كافة على البقاء في منازلهم وعدم الخروج وقاية لهم وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال: "إن هذه الخطوة كفيلة بالحفاظ على صحة الجميع وتفادي نقل العدوى واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لكي نكون عوناً للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.





كما أكد أن البقاء في المنازل يأتي حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات.





هذا وكان قد نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة.





وأكد أن الكلمة اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن والمقيم، وضرورة العمل الجاد في مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أنه بعث من خلالها الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.





وقال: إن كلمته حملت في طياتها ثقافة الحرص على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بجانب ثناء منه أيده الله على جهود قدمها أبناء هذا الوطن في القطاعات كافة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقدم عملاً جيدًا لمكافحة هذه الجائحة، وهي رسالة سامية ومنهج واضح تنتهجه القيادة من خلال غرس روح التكاتف وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة والتوجيهات، وما نراه اليوم من حرص وتكاتف والتزام بين أبناء الوطن كافة يعكس نجاحًا كبيرًا تحقق بفضل من الله سبحانه ثم بجهود بذلت بقدر كبير من المسؤولية العالية تجاه إدارة الأزمات.





وأكد أمير القصيم أن هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين قادر على تجاوز كل أزمة، مستعينين بالله سبحانه ثم بما تمتلكه البلاد من إمكانات وطاقات بشرية وقطاعات حيوية ووعي عالٍ بين أبناء الشعب الوفي.





وأثنى على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من جهود مباركة بالتكاتف مع باقي القطاعات الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملهم الجاد في مكافحة هذه الجائحة من خلال المتابعة ورفع معدل الوعي لدى الأسرة والفرد عبر المنصات الحكومية كافة.



