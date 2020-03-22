أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وشهدت أسعار الذهب انخفاض عن سعر الأمس علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 771 جنيهًا للجرام مقابل 773 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 675 جنيهًا للجرام مقابل 677 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 578 جنيهًا للجرام مقابل 580 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5400 جنيهًا للجرام مقابل 5418 جنيهًا للجرام أمس.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.02 للبيع، و16.90 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 18.39 للبيع، 18.28 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.40 للبيع، و14.30 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.15 للبيع، و16.04 للشراء.





وتزايد الإقبال على الملاذات الأمنة مع تزايد المخاوف من تبعات فيروس كورونا، لتستكمل أسعار الذهب الارتفاع في التعاملات الصباحية الجمعة الماضية، مع الحفاظ على الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي مع توجه البنوك المركزية للبيع من أجل توفير السيولة ولتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.





وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة ليسجل 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولار.





وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".





وتسعي البورصات الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1701.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.





وقفز البلاتين 4.6 بالمئة إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.





ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا في الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.





وربحت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 12.72 دولار بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي بنحو 15 بالمئة منذ سبتمبر 2011.





وانهت أسعار الذهب تعاملات الخميس الماضي، بعد جلسة متقلبة ليظل المعدن الأصفر حائر ما بين محاولات تحفيز الاقتصاد وتزايد المخاوف من فيروس كورونا وتزايد التوجه نحو البيع من أجل توفير السيولة.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي خططه لشراء مزيد من السندات في اجتماع طارئ كاستجابة تحفيزية لدعم الاقتصاد الذي تعرض إلى ضربة من تفشي "كوفيد-19".





كما خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة بشكل مفاجئ بنحو 15 نقطة أساس وقرر تعزيز شراء السندات بوتيرة إضافية 200 مليار إسترليني.





ويأتي صعود الذهب رغم مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1479.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1502.80 دولار في الاتجاه الصاعد و1460.10 دولار في الاتجاه الهابط.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة ليهبط ليسجل 1471.79 دولار للأوقية.



