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هكذا يمكنك تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا (نصائح مهمة)

الأحد 22/مارس/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
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هناك بعض الحقائق العلمية والنصائح الطبية التي أقرها الأطباء حول المناعة ودورها في مواجهة فيروس كورونا، ولكي تقوي مناعتك لمواجهة فيروس كورونا اتبع هذه النصائح المهمة:

1- النوم لفترات كافية
يجب الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، بحيث تتراوح عدد ساعات النوم يوميًا من 7 إلى 8 ساعات، لأن النوم يحفز الجسم على إنتاج الجسم السيتوكينات والبروتينات التي تحميه من الالتهابات والعدوى.

2- ممارسة الرياضة
للحصول على جهاز مناعي قادر على مواجهة الفيروسات، يجب الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لأن التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يحفز المناعة على إنتاج المزيد من كرات الدم البيضاء، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولا سيما كورونا المستجد.

3- اتباع نظام غذائي صحي
يحتاج الجهاز المناعي حتى يصبح أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات، إلى اتباع نظام غذائي متوازن، يشتمل على أطعمة غنية بفيتامين د وفيتامين سي، لأنهما من الفيتامينات التي تحفزه على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة للأمراض الفيروسية.

4- الإقلاع عن التدخين
أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص المدخنين أو الذين يجلسون في أماكن يكثر بها التدخين، يعانون من ضعف جهاز المناعي، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

5- التقليل من الكحوليات والمشروبات المنبهة
المشروبات الكحولية، تناولها من الأساس عادة خاطئة، تتسبب في تعطيل وظائف الميكروبات المعوية، والتي تساعد مناعة الجسم على القيام بوظيفتها الحيوية، لأن الكحول يسبب خللًا في التوازن بين البكتيريا الجيدة والضارة الموجودة بالأمعاء، ولهذا السبب، يجب الامتناع عن تناولها، واستبدالها بالمشروبات المفيدة للصحة العامة، مثل المشروبات العشبية.

6- التعرض لأشعة الشمس
تحتوي أشعة الشمس على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي بالجسم، كما أنه يدعم صحة العظام والأسنان، ويحسن صحة البشرة، ويحميها من التجاعيد.
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