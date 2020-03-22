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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 7 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 6 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 8 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

ونفى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن الأسواق المصرية سوف تشهد حالة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، واختفاء الخضروات والفاكهة، نتيجة التخزين الذي اتجه له المواطنين المصريين كما اعتادوا في الأزمات التي تضرب البلاد.

وتابع أبو صدام في تصريحات صحفية، أن "الدنيا مستقرة ومفيش أي مؤشرات لارتفاع الأسعار وهي مستقرة، لأن موسم التصدير والاستيراد انتهى، ولو استمر انتشار فيروس الكورونا في التفشي كما يحدث سيكون هناك شيء جديد في الاسواق العالمية مما سيؤثر على السوق المصري أيضًا".

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن الأمور مستقرة وتشهد البلاد اكتفاء ذاتي في الخضروات والفواكه، لدرجة أننا نصدر منها، وفي الوقت الحالي نحن نصدر البطاطس والعنب، لكن إذا أغلقت الدول أبوابها ستشهد البلاد حالة عامة من الانخفاض في الأسعار بسبب ما سنواجهه.

وتوقع حسين أبو صدام، أن الارتفاع سيكون في أسعار اللحوم والدواجن، مرجعًا ذلك إلى أننا "نستورد البعض منها بشكل كبير، إلى جانب المعدات والأجهزة التي نستوردها من الصين، لكن لا زالت الأمور إلى الآن مستقرة.. أرجو من الناس عدم التفاعل مع الشائعات وأبرزها بشكل كبير لتثير الرعب داخل نفوس الناس بهذه الطريقة".
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