Advertisements
Advertisements
Advertisements

إندونيسيا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 إصابة

الأحد 22/مارس/2020 - 11:12 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الأحد، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد طالب بتكثيف اختبارات فيروس كورونا على الفور في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، في مواجهة ارتفاع حصيلة القتلى من الفيروس والعدد الكبير من الإصابات.

 

وقال: "أطلب زيادة عدد مجموعات الاختبار وعدد مراكز الاختبار ونشرك المزيد من المستشفيات"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اندونيسيا اختبارات كورونا 10 وفيات

أخبار تهمك

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 21 ساعة

طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 18 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 7 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعد للإعلان عن تجديد تعاقده مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأحداث الشغب في إندونيسيا

إندونيسيا.. وزير المالية: قطاع السياحة سيتأثر بفيروس كورونا الصيني

إندونيسيا: قلة حالات الإصابة بفيروس كورونا لدينا نعمة من الله

إندونيسيا تؤكد أول حالات الإصابة بفيروس كورونا

البوسنة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

إندونيسيا تقيد دخول الزوار الأجانب من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:43 ص

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

09:59 ص

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status