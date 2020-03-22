إنفراجة في الزمالك وقرار جديد لمساعدة الآسر الفقيرة من جانب لاعبي الفريق

حالة من الارتياح ينعم بها نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد الانفراجة المالية التي شهدها البيت الأبيض من مصادر مختلفة سواء الاستثمارات التي حدثت في سور النادى إلى جانب العضويات التي تم الموافقة عليها من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.