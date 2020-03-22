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إنفراجة في الزمالك وقرار جديد لمساعدة الآسر الفقيرة من جانب لاعبي الفريق
الأحد 22/مارس/2020 - 11:08 ص
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الفجر الرياضي
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حالة من الارتياح ينعم بها نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد الانفراجة المالية التي شهدها البيت الأبيض من مصادر مختلفة سواء الاستثمارات التي حدثت في سور النادى إلى جانب العضويات التي تم الموافقة عليها من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.
وقرر مرتضى منصور على الفور صرف مستحقات المدربين والموظفين والعمال وحصلوا عليها على مدار اليومين الماضيين، بالاضافة الى صرف مستحقات اللاعبين بداية من اليوم، الأحد، وفقاً لوعده لهم بعدما اجتمع بهم الأسبوع الماضى في الفترة الماضية سواء بتحقيق بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وطالب رئيس الزمالك بأن يكون التبرع جماعى من جانب لاعبى الفريق الأبيض للأسر الفقيرة وأن يكون من خلال ناديهم وبصورة رسمية.
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