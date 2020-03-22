برلماني: الإجراءات الوقائية ضد كورونا تؤكد وعي القيادة السياسية

أشاد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالإجراءات الإحترازيه والوقائية والصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد على الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.

وطالب جمال في بيان اليوم الأحد، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنين المسئولية واستكمال الإجراءات الوقائيه التي اتخذتها الدولة المصرية.

وتقدم وكيل دفاع النواب بخالص الشكر للقوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدوله والمؤسسات التعليميه والشوارع لحماية أبناء الوطن، لافتا إلى أن قوات الشرطة قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرارت الحكومه بإغلاق المحال التجارية في السابعة مساءً وساهمت في تقليل التجمعات.





وأشار أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها دورًا كبيرًا في انحصار أرقام المرض، متوجهًا بالشكر إلى الفدائيين من الأطباء والتمريض الذين كان لهم دورًا كبيرًا في الأزمة وكانوا على قدر المسئوليه، مشددًا على ضروره استكمال الإجراءات الوقائيه بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.





كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن وزارة الصحة رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس.

وأضاف: أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.