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غادة عبد الرازق تواجه فيروس كورونا بهذه الطريقة.. وتنصح بها متابعيها

الأحد 22/مارس/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نصحت الفنانة غادة عبد الرازق محبيها بالتزام المنازل، والمحافظة على النظافة الشخصية، لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

نشرت غادة عبد الرازق صورة لحفيداتها والعاملين معها بالمنزل،ظهروا فيها وهم يرتدون الماسكات الطبية وكتبت: "يا ريت الناس كلها وهم فى البيت يعملوا كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسه وولاده والعاملين معاة داخل المنزل من فضلكم، خليك بالبيت، خد احتياطاتك، حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات، وربنا يحفظ الجميع بإذن الله".

وفي سياق آخر، تخوض الفنانة غادة عبد الرازق الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"سلطانة المعز"، والمسلسل بطولة غادة عبدالرازق،محمود عبد المغني،محمد لطفي،محمد حاتم،محمود البزاوي، دينا،مي الغيطي،محمد شاهين، انتصار، حسن حسني، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل "حدوتة مرة"،والمسلسل بطولةغادة عبدالرازق،عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض،مجدي كامل،محمد شاهين،من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد.
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