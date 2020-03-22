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متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
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وجه عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم لحسام عاشور قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد ازمته الاخيرة مع مع الأحمر.


وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام: "" واحد من أفضل الشخصيات اللي قابلتها في مجال كرة القدم ، إحتراما و إلتزاما و خلقا و من أفضل اللاعبين في وسط الملعب علي مدار السنوات الماضية و عشرة عمر و اخ بالنسبة لي".


وتابع :"حزين جدا علي رحيلك من النادي الأهلي و أتمني قبل الرحيل أن ترفع كأس البطولة الأفريقية و الدوري المصري . #اسطورة_من_اساطير_الاهلي من الصعب تكررها .. حسام عاشور".


وكان الأهلي قد أبلغ حسام عاشور في الساعات الماضية برفضه فكرة تمديد عقده مع الفريق بناءا على توصية من المدير الفني فايلر والذي رفض تواجد اللاعب مع الفريق بالمرحلة القادمة.


وطالب الأهلي حسام عاشور بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.
متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي
متعب يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي
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