برلماني: منتقدو تعليق الصلاة في المساجد "خونة وشياطين"

أشاد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بالفكر المستنير والعلم الغزير للعالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، وسياسة وزارة الأوقاف في إدارة شئون المساجد ولا سيما وقت الأزمات.





وقال "أبو جاد" في بيان اليوم الأحد: إن الدكتور محمد مختار جمعة، أكد للرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، أنه صاحب رؤية ثاقبة ومتجددة.





وأضاف أن الوزير لديه فكر يتماشى مع الواقع الراهن الذي تعيشه مصر والعالم، لدرجة أنه حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة للأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه مختلف القضايا الدينية ولاقت قضايا الفكر المستنير لوزارة الأوقاف المصرية تأييدًا كبيرًا على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية.

ووصف عضو مجلس النواب، المنتقدين لقرار وزير الأوقاف بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية والاكتفاء برفع الأذان، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بأنهم من الخونة والشياطين التابعين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.



