شاهد.. أحمد أمين يسخر من أعداء النوم وعاداته في مصر

كشف الفنان أحمد أمين عن عدة أعداء للنوم، يواجهها الإنسان في مصر، ساخرًا من أبرز مسببات القلق التي توقظه خلال حلقة "النوم" من برنامج "أمين وشركاه" في موسمه الثاني، المذاع على قناة ON.





قال "أمين" إن من أبرز أعداء النوم هو الناموس والذباب والكوابيس والحر والباعة الجائلين بميكروفونات، وشريك السرير، بالإضافة لطقوس الآباء في الحديث في الهاتف، وغلق الأمهات لمصادر الهواء.





كما استعرض في مشهد تمثيلي بعض من عادات النوم لدى المصريين وأبرزها النوم على الطرف الأيمن من السرير، وعدم تشغيل أي مصدر للهواء، ساخرًا من عادة عدم استخدام مفرش السرير الباهظ كغطاء.





الجدير بالذكر أن "أمين وشركاه” في موسمه الجديد، يُذاع على قناة ON كل سبت، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويقدمه الفنان أحمد أمين مع مجموعة من الفنانين الشباب، ويجسد "أمين" عدة شخصيات في كل حلقة، لمناقشة أحد سلوكيات الشعب المصري.



