Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم أبرزها بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز بالإضافة إلي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا:


من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نادي وادي دجلة نظيره نادي حرس الحدود ويستضيف نادي سموحة نظيره نادي المقاولون العرب بينما يحل نادي طنطا ضيفا علي بيراميدز يواجه نادي أسوان علي ارضه نظيره نادي مصر.


ويحل نادي الاتحاد السكندري ضيفا علي نادي الجونة ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الإنتاج الحربي يواجه نادي الإسماعيلي أمام نظيره النادي المصري البورسعيدي بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي مصر للمقاصة.
Advertisements

أخبار تهمك

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 7 ساعات

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ ساعتين

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعتين

طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

منذ 36 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 20 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعة و 28 دقيقة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

08:46 ص

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

09:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status