مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم أبرزها بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز بالإضافة إلي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.







ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا:





من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نادي وادي دجلة نظيره نادي حرس الحدود ويستضيف نادي سموحة نظيره نادي المقاولون العرب بينما يحل نادي طنطا ضيفا علي بيراميدز يواجه نادي أسوان علي ارضه نظيره نادي مصر.