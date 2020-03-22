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رسالة سعد سمير للمصريين لمواجهة فيروس كورونا
الأحد 22/مارس/2020 - 10:43 ص
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علي نبوي
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وجه سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى المصريين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية :"عايزين نحافظ على نفسنا وأهلنا ونحافظ على بعض".
وأضاف :"نعلم أن هناك عدد من الأسر سيتضررون من هذا الأمر ولذلك قمنا بعمل تحدي الخير من أجل إيصال أي مساعدات لهم".
وتابع :"قمت بالاتصال بعدد من اللاعبين وأبلغتهم بفكرة تحدي الخير وتعاونوا بالفعل فيه، والأمر سار بشكل جيد".
وواصل :"تم الاتفاق بتجميع المبالغ وقمنا بمنحها لجميعة رسالة لكي تقوم بإيصالها إلى المحتاجين".
وأتم :"نعلم ظروف البلد وظروف المحتاجين، وأناشد أصحاب المطاعم والشركات الخاصة بتوفير مرتباتهم هذا الشهر".
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية :"عايزين نحافظ على نفسنا وأهلنا ونحافظ على بعض".
وأضاف :"نعلم أن هناك عدد من الأسر سيتضررون من هذا الأمر ولذلك قمنا بعمل تحدي الخير من أجل إيصال أي مساعدات لهم".
وتابع :"قمت بالاتصال بعدد من اللاعبين وأبلغتهم بفكرة تحدي الخير وتعاونوا بالفعل فيه، والأمر سار بشكل جيد".
وواصل :"تم الاتفاق بتجميع المبالغ وقمنا بمنحها لجميعة رسالة لكي تقوم بإيصالها إلى المحتاجين".
وأتم :"نعلم ظروف البلد وظروف المحتاجين، وأناشد أصحاب المطاعم والشركات الخاصة بتوفير مرتباتهم هذا الشهر".
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