Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضخ مياه الشرب بالخط الناقل الجديد لتغذية مناطق أخميم الجديدة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم البدء فى الضخ التجريبى لمياه الشرب بالخط الناقل الجديد من المحطة النقالى سعة (ألفى م3/ يوم) على النيل مباشرة إلى رافع المياه المغذى لعدة مناطق بمدينة أخميم الجديدة، تمهيداً للتشغيل فى أقرب وقت.


وأوضح المهندس رجب سالمان، أن الخط الناقل الجديد من المقرر أن يغذى مناطق الإسكان الاجتماعى والمبانى الخدمية والمشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدينة، مضيفاً أنه تم توجيه الشركة المنفذة برفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال، طبقاً للبرامج الزمنية المحددة وخاصة المشروعات المتعلقة بترفيق الأراضى، وكذا التوجيه بتكثيف الأعمال المتبقية لرافع المياه ودخوله الخدمة فى أقرب وقت.


وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم إلى استمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحاً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق بالمدينة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب ضخ مياه الشرب الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم في مصر

أخبار تهمك

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 15 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعة و 27 دقيقة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ أقل من ساعتين

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 20 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 7 ساعات

طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

منذ 35 دقيقة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

08:46 ص

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

09:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status